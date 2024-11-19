Гол Азмуна принес иранцам победу над сборной Киргизии в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Ирана обыграли команду Киргизии в матче шестого тура третьего группового этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Мехди Тареми (12-я минута), Салех Хардани (33) и бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Сердар Азмун (76). В составе хозяев дублем отметился Джоэл Коджо (51, 64).
В стартовый состав иранцев вошел игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби, также на замену вышел представляющий «Оренбург» Мохаммад Горбани. Его одноклубник Саид Сахархизан, а также представляющий махачкалинское «Динамо» Джавад Хоссейннеджад остались в запасе.
Иранцы с 16 очками возглавляют таблицу группы А, команда Киргизии (3 очка) идет пятой.
В другом матче сборная Палестины дома сыграла вничью с командой Южной Кореи (1:1).