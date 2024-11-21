Дюков о Дзюбе в сборной: «Не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, это неправильно. Решение принимает тренер»

Ранее 36-летний форвард Дзюба «Акрона» заявил о готовности поехать в сборную и желании забить гол. Игрок делит статус главного бомбардира в истории сборной России с Александром Кержаковым, на счету обоих по 30 голов.
Во вторник в Волгограде во время первого тайма товарищеского матча с командой Сирии (4:0) болельщики вывесили баннер с призывом вызвать Дзюбу в сборную.
— Дзюба хотел сыграть за сборную.
— Принимает решение главный тренер, а не президент РФС и прочие руководящие лица. Я не тренер, у меня нет даже лицензии С.
— Кержаков и Дзюба сейчас делят лидерство в гонке бомбардиров.
— Спорт — это конкуренция. Побеждает лучший. Решение о выходящих на поле принимает тренер.
— Вы не в состоянии намекнуть Валерию Георгиевичу [Карпину]?
— Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, — заявил президент РФС.
Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым».