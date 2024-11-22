Карпин о Дзюбе в сборной: «Есть нападающие не хуже, по нашему мнению. Были бы официальные матчи — вызывали бы всех лучших»

— Он уже попадал в расширенный список. Потом что-то не срослось. Сейчас, если у кого-то что-то побаливает, мы их не вызываем — например, Головина.
Но были бы официальные матчи отбора, мы вызывали бы всех лучших на данный момент.
— Дзюбу вы не рассматриваете в силу его возраста? Ему уже 36 лет.
— И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу — ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть».
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?».