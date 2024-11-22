Неймар о словах Родри про Винисиуса: «Он стал разговорчивым ??‍♂️?»

Аккаунт Futeousadia в инстаграме выложил пост с цитатой полузащитника «Ман Сити», недавно выигравшего «Золотой мяч», о бразильце: «Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет. У него есть аспекты, которые нужно улучшать, как и у всех. Спортсмен — это не только то, что ты представляешь на поле, но и вне его».