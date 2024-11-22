Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар о словах Родри про Винисиуса: «Он стал разговорчивым ??‍♂️?»

Аккаунт Futeousadia в инстаграме выложил пост с цитатой полузащитника «Ман Сити», недавно выигравшего «Золотой мяч», о бразильце: "Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет.
Источник: Спортс"

Аккаунт Futeousadia в инстаграме выложил пост с цитатой полузащитника «Ман Сити», недавно выигравшего «Золотой мяч», о бразильце: «Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет. У него есть аспекты, которые нужно улучшать, как и у всех. Спортсмен — это не только то, что ты представляешь на поле, но и вне его».

Неймар прокомментировал этот пост: «Он стал разговорчивым ??‍♂️?».

Скриншот: instagram.com/futeousadia.

Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер».