«Я создал монстра». Йозеф Блаттер — о ФИФА

88-летний бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015-го чиновник был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на шесть лет восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики.