Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент «Сьона»: «Возможно, Миранчук не сыграет до конца года»

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о состоянии полузащитника Антона Миранчука.

Источник: ФК "Сьон"

Ранее стало известно, что российский хавбек не может играть из-за проблем со здоровьем.

«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабре, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за «Сьон» 7 матчей. 9 сентября Миранчук подписал со «Сьоном» контракт до 30 июня 2026 года.

Сьон