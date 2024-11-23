Президент «Сьона»: «Возможно, Миранчук не сыграет до конца года»

«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабре, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.