Президент «Сьона»: «Возможно, Миранчук не сыграет до конца года»

Ранее стало известно, что российский хавбек не может играть из-за проблем со здоровьем.
«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабре, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за «Сьон» 7 матчей. 9 сентября Миранчук подписал со «Сьоном» контракт до 30 июня 2026 года.