Где сейчас и как выглядит легендарный футболист СССР? 33 года назад он сбежал во Францию

В конце 80-х советский нападающий Эдуард Сон блистал в составе «Днепра» — брал чемпионат СССР, Кубок страны, Кубок сезона и Кубок федерации футбола, а еще за четыре сезона наколотил 44 гола.
Уже с распадом СССР Сон, как и многие соотечественники, уехал за границу. Эдуард согласился на переход в клуб второго дивизиона Франции «Газелек». Там он должен был стать лидером команды, но из-за постоянных травм так и не смог полноценно раскрыться. Поиграв за другие клубы низших лиг Франции, Сон завершил карьеру спустя всего пять лет после переезда.
Но возвращаться на родину легендарный футболист СССР не захотел. Более того, Сон признавался, что в какой-то момент даже почувствовал себя чужим на постсоветской территории. Очень уж сильно футболист ощущал разницу в мировоззрении и быту.
"Ездил домой с радостью, не хотел оставаться во Франции. Я же прожил хорошую жизнь в Союзе. Все-таки футболисты были привилегированным народом. Но, приезжая каждый год, чувствовал, что становлюсь чужим для этой страны. Люди стали озлобленными и недоброжелательными. Уже не хотелось ездить. Было даже опасно. Чувствовал, что уже не нужен этой стране.
В глаза бросался быт. Люди в Союзе в своих квартирах имели намного меньше, чем французы. Практически у всех были автомобили, а дома — стиральные машинки. Они могли пойти в ресторан, могли купить себе что угодно. Когда я летал в отпуск, то закупал подарки — 50−60 штук. Подарить всем близким: партнерам по «Днепру», тренерам, родным, соседям", — говорил Сон.
Анализируя свою жизнь, с годами знаменитый нападающий и вовсе пришел к выводу, что родная страна его предала: «1991-м в Союзе была разруха, непонимание дальнейшей жизни; было непонятно, что произойдет. В один прекрасный день мы проснулись, а пошла девальвация рубля. Мы стали нищими. Тех, кто уехал, называют предателями. Но не считаю так — это то государство нас предало. Оно сделало нас никому не нужными», — заявлял Сон.
В начале 2000-х Эдуард осел в Роане и стал владельцем фирмы в текстильной промышленности, которую открыл совместно с президентом одноименного футбольного клуба.
«Я полюбил эту страну почти сразу, как прилетел сюда! Тут есть все! И что интересно, заезжаешь в любую деревушку — ты очарован. Никто не рвется жить в Париже, как у нас в Киеве или Москве, — инфраструктура везде одинаковая, достойная для жизни людей. Правда, пандемия нарушила идиллию. Сейчас и во Франции средний класс исчезает… Но мне здесь комфортно. Наверное, ощущаю себя счастливым человеком!» — признавался Сон.
Впрочем, совсем уж ставить крест на своей родине он не стал. Сейчас текстильная компания бывшего футболиста работает с тремя украинскими фабриками. Кроме того, 58-летний Сон несколько раз приезжал на Украину, чтобы поучаствовать в ветеранских матчах, и даже едва не начал финансировать «Днепр», находившийся на грани банкротства. Но в итоге бывший футболист так и не смог найти партнеров, поэтому клуб был расформирован.
В этом году Сону исполнилось 60 лет — он находится в прекрасной физической форме, продолжает жить с семьей во Франции и занимается воспитанием внучки.