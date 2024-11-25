Где сейчас и как выглядит легендарный футболист СССР? 33 года назад он сбежал во Францию

Анализируя свою жизнь, с годами знаменитый нападающий и вовсе пришел к выводу, что родная страна его предала: «1991-м в Союзе была разруха, непонимание дальнейшей жизни; было непонятно, что произойдет. В один прекрасный день мы проснулись, а пошла девальвация рубля. Мы стали нищими. Тех, кто уехал, называют предателями. Но не считаю так — это то государство нас предало. Оно сделало нас никому не нужными», — заявлял Сон.