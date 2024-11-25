Тихий об иностранных тренерах: «Когда приезжает один, второй, третий — и ничего не меняется, лучше своим дали бы шанс. Так и с игроками»

"Это не мне решать, но чисто любительское мнение: та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да. Это глыбы. Так же и с игроками.