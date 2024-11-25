Нам стало трудно, когда пришлось заменить обоих форвардов. Нам не хватало острия в атаке. Как бы то ни было, я горжусь, что команда продолжала трудиться и старалась показать себя. Мы не сдавались", — сказал Роб Валентино.
Тренер «Атланты» о 0:1 от «Орландо»: «Стало трудно, когда пришлось заменить обоих форвардов. Не хватало острия в атаке. Горжусь, что мы не сдавались»
"В первом тайме мы слишком легко теряли мяч. Знали, что будет тяжело. Мы не использовали кроссы, да и в штрафной не было адресата, но мы не прекращали борьбу. Мы старались [отыграться].