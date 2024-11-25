«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. “Химкам” надо вылезать из ямы, поэтому в матче с “Краснодаром” (2:2) они закрылись и бились. Это все правильно, ведь они убрали простор для “быков”. В первом тайме у Кордобы был только один полумомент — и все.