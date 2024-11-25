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«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери". Шикунов о 16-м туре РПЛ

«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. “Химкам” надо вылезать из ямы, поэтому в матче с “Краснодаром” (2:2) они закрылись и бились. Это все правильно, ведь они убрали простор для “быков”.

Источник: Sports

«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. “Химкам” надо вылезать из ямы, поэтому в матче с “Краснодаром” (2:2) они закрылись и бились. Это все правильно, ведь они убрали простор для “быков”. В первом тайме у Кордобы был только один полумомент — и все.

Сейчас все так будут биться, поэтому подобные нюансы будут происходить в каждом туре. «Краснодар», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА потеряли очки. «Зенит» же вырвал победу на 96-й минуте. А все преследователи и кто пытается пугать «Зенит» потеряли очки. И это не последние потери очков у этих команд«, — сказал бывший спортивный директор “Спартака”.

После 16 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.