Наумов о «Локо» и 2:5 от «Спартака»: «Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава и молодого тренера. Было полное безрассудство на поле»

И во втором тайме, когда удалось сократить разрыв в счете до 2:3, вместо того чтобы гнуть линию дальше и спокойно играть, они на эмоциях вновь слишком пошли вперед, желая побыстрее сравнять счет. В итоге пропустили, сведя на нет все то, что сделали в первые 20 минут второго тайма.