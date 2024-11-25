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Наумов о «Локо» и 2:5 от «Спартака»: «Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава и молодого тренера. Было полное безрассудство на поле»

«Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава “Локомотива” и молодого главного тренера. Было полное безрассудство на поле, усугубившееся после первых голов “Спартака”. Железнодорожники побежали сломя голову отыгрываться, оказались пойманы на контратаках и пропустили еще.

Источник: Sports

«Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава “Локомотива” и молодого главного тренера. Было полное безрассудство на поле, усугубившееся после первых голов “Спартака”. Железнодорожники побежали сломя голову отыгрываться, оказались пойманы на контратаках и пропустили еще.

И во втором тайме, когда удалось сократить разрыв в счете до 2:3, вместо того чтобы гнуть линию дальше и спокойно играть, они на эмоциях вновь слишком пошли вперед, желая побыстрее сравнять счет. В итоге пропустили, сведя на нет все то, что сделали в первые 20 минут второго тайма.

В итоге случился провал, но делать трагедии из него я бы на месте «Локомотива» не стал. Для Галактионова и игроков это полезный опыт, из которого надо сделать правильные выводы. Тогда команда продолжит прогрессировать и бороться за медали«, — сказал бывший президент “Локомотива”.