Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить»

Я слышал, что в последние годы [у него] что-то пошло не так, но ничего не заметил в этом плане«, — сказал тренер “Баварии”.
«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м.
"Это футболист, который показывает выдающуюся игру. Он уже играет на очень высоком уровне, но, пожалуй, способен прибавить.
Я слышал, что в последние годы [у него] что-то пошло не так, но ничего не заметил в этом плане«, — сказал тренер “Баварии”.
«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м.