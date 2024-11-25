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Компани о Дэвисе: «Альфонсо уже играет на очень высоком уровне, но способен прибавить»

"Это футболист, который показывает выдающуюся игру. Он уже играет на очень высоком уровне, но, пожалуй, способен прибавить.

Источник: Спортс"

Я слышал, что в последние годы [у него] что-то пошло не так, но ничего не заметил в этом плане«, — сказал тренер “Баварии”.

«Реал» уверен, что Дэвис примет предложение и перейдет как свободный агент в 2025-м.