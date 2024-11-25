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Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача — играть в РПЛ. Кононов — фундаментальный тренер»

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 2-е место, отставая от «Балтики» на 2 очка.

Источник: Спортс"

— Результаты команды, которая много побеждает и является одним из главных претендентов на выход в РПЛ, вас удивляют?

— Нет. Мы ожидали такого результата и длительное время работали, чтобы его достичь. Эта работа не останавливается. Мы создали фундамент, который даст закономерный результат.

— Это не потолок «Торпедо»?

— Конечно, нет. Если вы обратили внимание, у нас молодая команда. Средний возраст игроков около 24 лет, хотя есть и возрастные футболисты. У команды все впереди, есть микроклимат и химия, которые дают результат. Сейчас нам важно прибавлять.

— У вас задача занять первое место по итогам сезона в Первой лиге?

— У нас задача — играть в Премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей.

— Олег Кононов до «Торпедо» работал в «Сатурне» во Второй лиге, и у него там как-то скомкано все вышло…

— Не скомкано. Когда он работал, команда шла на первом месте.

— Я про то, что скомканным получился уход.

— Олег Георгиевич — фундаментальный тренер. Он ставит прежде всего игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала, — сказал Александр Волнушкин.