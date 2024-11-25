Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача — играть в РПЛ. Кононов — фундаментальный тренер»

— Результаты команды, которая много побеждает и является одним из главных претендентов на выход в РПЛ, вас удивляют?
— Нет. Мы ожидали такого результата и длительное время работали, чтобы его достичь. Эта работа не останавливается. Мы создали фундамент, который даст закономерный результат.
— Это не потолок «Торпедо»?
— Конечно, нет. Если вы обратили внимание, у нас молодая команда. Средний возраст игроков около 24 лет, хотя есть и возрастные футболисты. У команды все впереди, есть микроклимат и химия, которые дают результат. Сейчас нам важно прибавлять.
— У вас задача занять первое место по итогам сезона в Первой лиге?
— У нас задача — играть в Премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей.
— Олег Кононов до «Торпедо» работал в «Сатурне» во Второй лиге, и у него там как-то скомкано все вышло…
— Не скомкано. Когда он работал, команда шла на первом месте.
— Я про то, что скомканным получился уход.
— Олег Георгиевич — фундаментальный тренер. Он ставит прежде всего игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала, — сказал Александр Волнушкин.