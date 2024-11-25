Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача — играть в РПЛ. Кононов — фундаментальный тренер»

— Конечно, нет. Если вы обратили внимание, у нас молодая команда. Средний возраст игроков около 24 лет, хотя есть и возрастные футболисты. У команды все впереди, есть микроклимат и химия, которые дают результат. Сейчас нам важно прибавлять.