Фигуристка Туктамышева: «Согласилась бы сыграть за “Зенит”? 100% выйду! Я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы, но точно не забивать»

— Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.
— А на какой позиции хотели бы сыграть?
— Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала, — рассказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.
Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» — «Амкал»?