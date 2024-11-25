Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Туктамышева: «Согласилась бы сыграть за “Зенит”? 100% выйду! Я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы, но точно не забивать»

— Недавно Евгения Медведева сыграла пять минут за «Динамо» в товарищеском матче против медиакоманды «Амкал». Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?

Источник: Спортс"

— Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.

— А на какой позиции хотели бы сыграть?

— Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала, — рассказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» — «Амкал»?