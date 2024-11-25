Артем Дзюба: «Генич что-то про псину вякает — это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов — в лицо никто ничего не может сказать»

Генич в ответ написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».
"Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное.
Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности.
Что-то мужское куда-то пропало — в лицо никто ничего не может сказать.
Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно.
А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все«, — сказал нападающий “Акрона” Артем Дзюба.