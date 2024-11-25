Титов о Соболеве и «Зените»: «Для меня такой переход был бы дикостью! Это другая история — он не спартаковец. Он ушел за чемпионством — команда идет на 1-м месте»

Второе, Соболев — не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит».