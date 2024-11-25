Титов о Соболеве и «Зените»: «Для меня такой переход был бы дикостью! Это другая история — он не спартаковец. Он ушел за чемпионством — команда идет на 1-м месте»

— Давайте начнем с того, что у Соболева есть окружение, которое ему советует, как надо поступить.
Второе, Соболев — не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит».
Я сейчас даже не буду обсуждать финансовую сторону вопроса. Но ведь было сказано, что Александр уходит в питерский клуб за чемпионством. Так?
— Да.
— Сегодня команда Семака находится на первом месте. Поэтому где-то отчасти Александр, возможно, и прав. Во всяком случае пока.
Но повторюсь: Соболев не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью! А тут другая история. Он руководствовался определенными вещами.
А вспомните Дзюбу. Воспитанник «Спартака» ушел в «Зенит», и вот тогда я этого, признаюсь, не понял.
В «Зените» Дзюба не потерялся. Забивал, отдавал, стал одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Но ведь не все болельщики Питера его приняли, а для многих красно-белых фанатов он и вовсе чужой. Так что это очень тонкая грань.
Переходить из «Спартака» в «Зенит», будучи воспитанником красно-белых. А у Соболева все-таки другие привходящие.
— Но вам не кажется, что в «Зените» у него ничего не получится?
— Только время покажет. Если Соболев хочет стать для «Зенита» своим, тут рецепт один: забитые мячи и голевые передачи, — сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.