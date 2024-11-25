Тихий о комментаторах: «Видишь, что человек изумительно сыграл, но вместо этого — вау, давай разберем эмблему топ-клуба и шикарную передачу Пьянича, потому что он иностранец»

Есть предпочтения у комментаторов к определенному клубу или футболисту, и они только о нем и говорят. Или сменился тренер, общаются они с комментатором или что, но говорят, как преобразилась игра или потухла, а я сморю и не понимаю, где она преобразилась или потухла.