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Генич — агенту Дзюбы: «Начал нас учить, #####, как отвечать. ####, занимайтесь карьерой клиента и не рассказывайте, как реагировать комментаторам»

Ранее Леонид Гольдман высказался о реакции комментаторов на интервью форварда «Акрона» «Матч ТВ». В частности, он заявил, что Генич в своих высказываниях перешел на оскорбления и на эмоции, что его «не красит».
Источник: Спортс"

«Я читал интервью представителя Дзюбы Леонида Гольдмана. Вот он начал еще нас учить, ##### (блин), как отвечать, как реагировать. “Какой молодец Шнякин, вот как все расписал, у него адекватная позиция. Журавель — пес, ##### (блин), смердячий, который вообще не должен ничего вякать. Ну, а Генич — ну я не понимаю, что он такого сказал. Можно же было считать интонацию, что Артем шутил”.

##### (блин), #### (е-мое), Леонид, занимайтесь карьерой, ##### (блин), вашего клиента, и не рассказывайте, как реагировать комментаторам«, — заявил комментатор “Матч ТВ” в видео, опубликованном в телеграм-канале Сергея Егорова “Футбольный Биги”.

Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб».