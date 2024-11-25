Генич — агенту Дзюбы: «Начал нас учить, #####, как отвечать. ####, занимайтесь карьерой клиента и не рассказывайте, как реагировать комментаторам»

«Я читал интервью представителя Дзюбы Леонида Гольдмана. Вот он начал еще нас учить, ##### (блин), как отвечать, как реагировать. “Какой молодец Шнякин, вот как все расписал, у него адекватная позиция. Журавель — пес, ##### (блин), смердячий, который вообще не должен ничего вякать. Ну, а Генич — ну я не понимаю, что он такого сказал. Можно же было считать интонацию, что Артем шутил”.