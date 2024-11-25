Генич о словах про «псину»: «Я не Дзюбу так назвал, там же обезличено. Артем унизил мою карьеру — не считаю его слова достойными другого ответа»

— Мощно. Само по себе интервью очень громкое, его разбили на цитаты. Дзюба сказал, что две неприкасаемые касты — судьи и комментаторы. Но судьям это запрещено, они не могут ответить. А комментаторы точно такие же громкие. Их точно так же выносят в ленты новостей и цитируют. Это не наша победа, а наша ответственность. Мы можем ответить, никто не запрещает.