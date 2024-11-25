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Роналду после 3:1 и дубля «Аль-Гарафе»: «Важная победа!» Фердинанд прокомментировал: «?»

«Аль-Наср» обыграл катарскую «Аль-Гарафу» в 5-м туре общего этапа турнира — 3:1. Португалец забил два мяча.

Источник: Спортс"

«Важная победа!» — написал Роналду после матча.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал этот пост, оставив эмодзи инопланетянина («?»).

Роналду забил 450 голов после тридцатилетия.