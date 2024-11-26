Карпин о Дзюбе в сборной: «Почему он должен получить вызов? Мы решили не приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать после возвращения. Все это не стоит выеденного яйца»

Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную — по 30.
— Дзюба тут сообщил в интервью, что вы планировали вызвать его весной 2022-го на стыковые матчи с Польшей. «У нас уже была договоренность», — добавил он. В самом деле?
— Возможность такая была. Но не договоренность. Вот ее точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?
— Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?
— Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.
— Проходили бы сейчас официальные матчи — вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?
— Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.
— Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.
— Вы серьезно?
— Вполне. Чем не событие?
— Ага, «событие»… Как по мне, все это не стоит выеденного яйца, — сказал главный тренер сборной России.