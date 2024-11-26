Карпин о соперниках России: «Деваться некуда — или товарищеские с Брунеем, или не играть вообще. С Сан-Марино и Лихтенштейном все в отборе унижают себя?»

— Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет. Там в рамках отбора нужно играть с Сан-Марино. А здесь приходится проводить товарищеские с Брунеем. Либо вообще не играть. Что лучше? — сказал главный тренер сборной России.