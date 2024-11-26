Директор «Пари НН» о словах Нагучева про низкую посещаемость: «Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018. По итогам 1-го круга мы 7-е в РПЛ»

Конечно, мы понимаем, что потенциал нашего замечательного стадиона очень высокий. Ни в коем случае не собираемся останавливаться не достигнутом и продолжим работать, чтобы на наши матчи приходило как можно больше болельщиков, которых мы всегда ждем. Кстати, Романа Нагучева тоже приглашаем в гости.