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Алип о знакомстве с Черчесовым: «Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сказал мне: “Поделился премиальными чемпионскими со своими?”

— После матча с Азербайджаном он в первый раз пришел в раздевалку [сборной Казахстана]. Мы тогда его не знали, он пришел чисто познакомиться. До этого я не был лично знаком, но слышал о его заслугах, видел, как с Россией Испанию выбили [на ЧМ-2018].

— После матча с Азербайджаном он в первый раз пришел в раздевалку [сборной Казахстана]. Мы тогда его не знали, он пришел чисто познакомиться. До этого я не был лично знаком, но слышал о его заслугах, видел, как с Россией Испанию выбили [на ЧМ-2018]. Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сейчас тоже есть шутки.

— Как он тебя подкалывает?

— Первый раз, когда только я приехал, мы тогда стали чемпионами [c «Зенитом»], и он сказал: поделился премиальными чемпионскими со своими? Сразу, когда я только в раздевалку пришел. Я улыбнулся, сказал ему, что да.

— А ты поделился?

— Ну пацаны свои знают.

— Что он сказал в тот момент, когда пришел к вам после поражения от Азербайджана?

— Ну сказал, что ничего страшного, будем работать. Хорошо, что проиграли, если бы выиграли, то было бы тяжело с вами работать — если проиграли, значит, есть ошибки, — сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.