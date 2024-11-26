Алип о знакомстве с Черчесовым: «Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сказал мне: “Поделился премиальными чемпионскими со своими?”

— После матча с Азербайджаном он в первый раз пришел в раздевалку [сборной Казахстана]. Мы тогда его не знали, он пришел чисто познакомиться. До этого я не был лично знаком, но слышал о его заслугах, видел, как с Россией Испанию выбили [на ЧМ-2018]. Видно было, что человек серьезный, со своими шутками. Сейчас тоже есть шутки.