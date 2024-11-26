Безруков о соревновании в юморе с Дзюбой: «Когда мы встречаемся, постоянно какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать — хорошее, не плохое»

— Да я и так с ним соревнуюсь. Можно сказать, есть тренировки в профессиональном футболе, а есть тренировки по юмору. Когда мы с Дзюбой встречаемся, постоянно есть какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать. Тут главное — перенимать хорошее, не плохое. Были как-то на турнире в Волгограде в честь открытия собственной школы Леонида Викторовича Слуцкого. Там Дзюба много шутил.