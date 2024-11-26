Смертин: я был жёстким игроком, VAR мог бы мешать: любое касание — фол

«Я не смотрю футбол и не играю в него. Поэтому сложно судить о пользе или вреде VAR. Знаю, что это такое. Но насколько она положительно или отрицательно влияет, надо спросить у действующих футболистов. Я был жёстким игроком, и этому VAR мог бы мешать: любое касание — фол. Зато помогает принимать правильные решения арбитру», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.