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Кейн о снижении популярности позиции центрфорварда: «Это досадно, забивать голы — самое сложное в футболе. Месси и Роналду долго доминировали, играя на флангах»

"Игра немного меняется. Нынешний тренерский стиль [приводит к тому], что многие игроки, вырастая, хотят стать вингерами. Я думаю, что Месси и Криштиану [Роналду] доминировали долгое-долгое время, играя на флангах.

Источник: Спортс"

"Игра немного меняется. Нынешний тренерский стиль [приводит к тому], что многие игроки, вырастая, хотят стать вингерами. Я думаю, что Месси и Криштиану [Роналду] доминировали долгое-долгое время, играя на флангах. Думаю, многие наблюдали за ними.

Когда я рос, я наблюдал за игрой одних из лучших нападающих в мире, поэтому я хотел быть «девяткой». Так уж устроен футбол. Некоторые тренеры задействуют ложную «девятку» или игроков, которые совмещают роли «девятки» и «десятки».

Это досадно, потому что, мне кажется, забивать голы — самое сложное в футболе. Поэтому я хотел бы видеть больше игроков на позиции «девятки», но можно заметить, как с годами все меняется«, — сказал нападающий “Баварии”.