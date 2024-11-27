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Флик про 3:0 с «Брестом»: «Хорошо, что “Барса” так сыграла после 2:2 с “Сельтой”. Мы могли забить больше, я счастлив»

«Я счастлив. Мы заслужили победу с разницей в три гола, могли забить даже больше, но я все равно доволен. Хорошо, что мы после игры с “Сельтой” показали такое выступление.

Источник: Спортс"

Команда помогает забивать Левандовскому все эти голы, за них стоит благодарить не только его. Он знает, что должен забивать, и у него все для этого есть, но и команда делает прекрасные вещи«, — сказал главный тренер “Барселоны” в эфире Movistar.