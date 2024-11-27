Пеп о 3:3 с «Фейеноордом»: «Сити» играет хорошо, но не побеждает. Нельзя пропускать такие голы, не знаю, связано ли это с психологией"

Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, как сегодня, то нам будет трудно [их выиграть] «, — сказал главный тренер “Манчестер Сити” в эфире Amazon Prime.