Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу “Баварии”

"Ответственность несут все, вся команда, причем как за хорошее, так и за плохое. Не нужно искать виноватых. Не нужно искать ни героев, ни провинившихся.
Наша команда — часть очень интересного проекта, в основе которого — будущее. Мы во многих играх показывали, что достаточно хороши. Даже когда мы проигрываем — мы всегда хотим атаковать.
Всегда пытаются найти виноватого. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот, вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя.
Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому.
Поражения огорчают, но они дают мне необходимую информацию о каждом и помогают понять, куда мы движемся«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.