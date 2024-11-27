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Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу “Баварии”

Голкипер совершил ошибку, пытаясь выбить мяч после углового «Баварии», и пропустил гол. Парижане уступили со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

"Ответственность несут все, вся команда, причем как за хорошее, так и за плохое. Не нужно искать виноватых. Не нужно искать ни героев, ни провинившихся.

Наша команда — часть очень интересного проекта, в основе которого — будущее. Мы во многих играх показывали, что достаточно хороши. Даже когда мы проигрываем — мы всегда хотим атаковать.

Всегда пытаются найти виноватого. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот, вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя.

Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому.

Поражения огорчают, но они дают мне необходимую информацию о каждом и помогают понять, куда мы движемся«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.