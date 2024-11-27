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Глава Самарской области о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»

— Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?

Источник: Спортс"

— Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все все знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

— Нет, не знал.

— Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

— Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.

— Я не знаю всех тонкостей журналистской работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Уж простите, есть простая журналистика — взять интервью, а есть болельщицкая.

— Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

— У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция, — сказал Вячеслав Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок — 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области ???

К чему приведет заявление о взятках российским судьям?