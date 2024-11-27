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Аке о «Ман Сити» после 3:3 с «Фейеноордом»: «Именно сейчас нужно показать характер — когда все идет против нас и все списывают команду со счетов»

Команды сыграли вничью (3:3) в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА, при этом английский клуб пропустил 3 мяча после 75-й минуты.
Источник: Спортс"

Таким образом, безвыигрышная серия «Сити» продлилась уже до 6 матчей.

"Мы нечасто оказывались в подобных ситуациях. Именно сейчас мы должны показать характер — когда все, кажется, идет против нас и все списывают команду со счетов. Мы должны оставаться сильными морально, верить в себя и держаться вместе.

Считаю, что мы хорошо играли и контролировали ситуацию, а потом все изменилось. В такие моменты на первый план выходит психология. Когда они сделали счет 3:1, то пошли вперед. Может быть, нам стоило продолжать оказывать на них давление.

Но мы больше играли в обороне и, возможно, навлекли на себя еще больше давления со стороны соперника. Когда мы пропустили второй гол, ситуация стала еще более напряженной.

Когда команда пропускает три мяча в домашнем матче и счет становится 3:3 после 3:0, это похоже на поражение. Что есть, то есть. Единственное, что мы можем сделать — продолжать биться и оставаться сильными", — сказал Аке.

«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится — что вообще происходит?

Сунь Цзихай, Риера и Бартон — помните этот «Сити» с шестью матчами без побед?