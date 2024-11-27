В Европе нацелились на футболиста «Спартака», «ПСЖ» хочет защитника сборной Узбекистана. Трансферы и слухи дня

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в начале этого года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 9 миллионов евро.