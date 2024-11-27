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В Европе нацелились на футболиста «Спартака», «ПСЖ» хочет защитника сборной Узбекистана. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала»

Источник: Wagner Meier/Getty Images

Крайний нападающий бразильского «Интернасьонала» Уэсли может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Radio Grenal. По данным источника, «Краснодар» изучает возможность приобретения 25-летнего вингера. При этом «Интернасьонал» просит за Уэсли 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уэсли провел за «Интернасьонал» 46 матчей и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,5 миллионов евро.

Франко Ороско покинет «Крылья Советов»

Источник: ФК "Крылья Советов"

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Франко Ороско покинет самарский клуб в зимнее трансферное окно и вернется в аргентинский «Ланус».

Об этом рассказал агент Ороско — Эрнан Берман. «Франко зимой вернется в “Ланус”. “Крылья” не воспользовались правом выкупа», — сказал Берман в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.

В текущем сезоне 22-летний Франко Ороско провел за «Крылья Советов» 15 матчей на правах аренды и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2,5 миллиона евро.

Европейские клубы делают запросы в «Спартак» по трансферу Угальде

Источник: Спорт-Экспресс

Европейские клубы делают запросы в «Спартак» на предмет возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Х. По его информации, сумма отступных за 22-летнего игрока для команд из Европы по контракту составляет 30 миллионов евро.

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в начале этого года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 9 миллионов евро.

Виллиан Жозе может перейти из «Спартака» в «Лас-Пальмас»

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Лас-Пальмас» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, сообщает Todo Fichajes. Сумма трансфера 33-летнего футболиста оценивается примерно в 1 миллион евро, однако испанский клуб будет пытаться снизить цену непосредственно во время переговоров.

Бразилец перешел в «Спартак» летом из «Бетиса» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 12 матчей и забил 1 гол.

Что в Европе

Рамос может продолжить карьеру в АПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Находящийся в статусе свободного агента испанец Серхио Рамос может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», который нуждается в срочном усилении обороны в связи с кризисом травм.

Отмечается, что «сороки» готовы предложить Рамосу контракт на полтора года, за которые он заработает около 10 млн евро.

В начале июля Рамос покинул «Севилью» и стал свободным агентом. В сезоне-2023/24 защитник отличился 7 голами 1 результативной передачей в 37 матчах «Севильи» во всех турнирах.

«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника сборной Узбекистана

Источник: Reuters

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш встретился с представителями центрального защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает Foot Mercato.

20-летний Хусанов присоединился к «Лансу» летом 2023 года из белорусского «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро. С тех пор футболист успел провести за французский клуб 27 матчей.

«Ланс» в настоящее время не хочет продавать Хусанова, трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Хвичу

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Как сообщает Sportmediaset, английский клуб всерьез настроен оформить трансфер грузинского футболиста. По данным источника, манкунианцы готовы предложить грузинскому футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон. Эта сумма может вырасти до 9 млн за счет бонусов.

Неаполитанцы хотят сохранить игрока и предлагают ему новый контракт с зарплатой в размере 6 млн евро в год. Клуб не намерен повышать предложение. Стороны не достигли договоренности.

Если клуб и игрок к концу сезона не смогут договориться, то «Наполи» может рассмотреть вариант с продажей Кварацхелии за 100 миллионов евро.

Маскерано стал тренером Месси, возглавив «Интер Майами»

Источник: AP 2024

Бывший полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил назначение на пост нового главного тренера команды МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее СМИ сообщали, что контракт между сторонами будет рассчитан на три сезона.

Недавно пост главного тренера «Интера» по личным причинам покинул Херардо Мартино.

Напомним, Маскерано и Лионель Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб MLS также выступают другие бывшие игроки «Барсы» — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Стало известно, почему Салах пока не получил от «Ливерпуля» новый контракт

Источник: Reuters

Стало известно, почему нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пока не получил от клуба новый контракт. Действующее соглашение египтянина с красными истекает летом 2025 года. Ранее Салах сообщил, что разочарован положением дел.

По данным TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху из-за позиции сторон. 32-летний форвард хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. В свою очередь боссы «Ливерпуля» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если стороны не придут к соглашению, то Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.

Николай Соников