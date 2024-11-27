В Европе нацелились на футболиста «Спартака», «ПСЖ» хочет защитника сборной Узбекистана. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала»
Крайний нападающий бразильского «Интернасьонала» Уэсли может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Radio Grenal. По данным источника, «Краснодар» изучает возможность приобретения 25-летнего вингера. При этом «Интернасьонал» просит за Уэсли 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Уэсли провел за «Интернасьонал» 46 матчей и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,5 миллионов евро.
Франко Ороско покинет «Крылья Советов»
Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Франко Ороско покинет самарский клуб в зимнее трансферное окно и вернется в аргентинский «Ланус».
Об этом рассказал агент Ороско — Эрнан Берман. «Франко зимой вернется в “Ланус”. “Крылья” не воспользовались правом выкупа», — сказал Берман в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.
В текущем сезоне 22-летний Франко Ороско провел за «Крылья Советов» 15 матчей на правах аренды и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2,5 миллиона евро.
Европейские клубы делают запросы в «Спартак» по трансферу Угальде
Европейские клубы делают запросы в «Спартак» на предмет возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Х. По его информации, сумма отступных за 22-летнего игрока для команд из Европы по контракту составляет 30 миллионов евро.
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в начале этого года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 9 миллионов евро.
Виллиан Жозе может перейти из «Спартака» в «Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, сообщает Todo Fichajes. Сумма трансфера 33-летнего футболиста оценивается примерно в 1 миллион евро, однако испанский клуб будет пытаться снизить цену непосредственно во время переговоров.
Бразилец перешел в «Спартак» летом из «Бетиса» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 12 матчей и забил 1 гол.
Что в Европе
Рамос может продолжить карьеру в АПЛ
Находящийся в статусе свободного агента испанец Серхио Рамос может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», который нуждается в срочном усилении обороны в связи с кризисом травм.
Отмечается, что «сороки» готовы предложить Рамосу контракт на полтора года, за которые он заработает около 10 млн евро.
В начале июля Рамос покинул «Севилью» и стал свободным агентом. В сезоне-2023/24 защитник отличился 7 голами 1 результативной передачей в 37 матчах «Севильи» во всех турнирах.
«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника сборной Узбекистана
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш встретился с представителями центрального защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает Foot Mercato.
20-летний Хусанов присоединился к «Лансу» летом 2023 года из белорусского «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро. С тех пор футболист успел провести за французский клуб 27 матчей.
«Ланс» в настоящее время не хочет продавать Хусанова, трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Хвичу
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Как сообщает Sportmediaset, английский клуб всерьез настроен оформить трансфер грузинского футболиста. По данным источника, манкунианцы готовы предложить грузинскому футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон. Эта сумма может вырасти до 9 млн за счет бонусов.
Неаполитанцы хотят сохранить игрока и предлагают ему новый контракт с зарплатой в размере 6 млн евро в год. Клуб не намерен повышать предложение. Стороны не достигли договоренности.
Если клуб и игрок к концу сезона не смогут договориться, то «Наполи» может рассмотреть вариант с продажей Кварацхелии за 100 миллионов евро.
Маскерано стал тренером Месси, возглавив «Интер Майами»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил назначение на пост нового главного тренера команды МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее СМИ сообщали, что контракт между сторонами будет рассчитан на три сезона.
Недавно пост главного тренера «Интера» по личным причинам покинул Херардо Мартино.
Напомним, Маскерано и Лионель Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб MLS также выступают другие бывшие игроки «Барсы» — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Стало известно, почему Салах пока не получил от «Ливерпуля» новый контракт
Стало известно, почему нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пока не получил от клуба новый контракт. Действующее соглашение египтянина с красными истекает летом 2025 года. Ранее Салах сообщил, что разочарован положением дел.
По данным TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху из-за позиции сторон. 32-летний форвард хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. В свою очередь боссы «Ливерпуля» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха.
В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если стороны не придут к соглашению, то Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.
Николай Соников