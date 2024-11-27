Мостовой: «Ни от кого денег не получаю, ни под кого не подстраиваюсь. Заработка нет, но на жизнь хватает»

«Все, кто меня знают, понимают, что ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю. Этим я отличаюсь от многих, ни под кого не подстраиваюсь. Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше. Все отдаю детям и близким — так и живу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.