Санья о Мбаппе: «Роналду не очень хорошо начинал в “Реале”, трансфер Бензема называли ошибкой, Бекхэма — провалом. Они стали легендами клуба, и Килиан пойдет по их стопам»

Килиан не одинок в том, что у него был трудный старт в «Реале». Такое случается с разными игроками. Такие игроки, как Роналду, Бензема и Бекхэм, стали легендами клуба, и Мбаппе пойдет по их стопам. Критиковали даже Зидана!