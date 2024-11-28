В серии пенальти матча Кубка России «Урал» выбил «Химки»

В Екатеринбурге 27 ноября состоялся матч между командами «Химки» и «Урал», в результате которого команда из Подмосковья вылетела из первого этапа четвертьфинала Кубка России по футболу.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Футболист «Урала» Максим Воронов забил гол на 77-й минуте, а Бутта Магомедов ответил на 83-й.
В добавленное время второго тайма вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку, и из-за отсутствия замен в ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов. Когда основное время матча закончилось, судья объявил серию пенальти. В воротах «Хиимок» в это время продолжал стоять полузащитник.
В результате чего «Урал» одержал победу со счётом 4:3.
В этом сезоне екатеринбургские футболисты занимают третье место в таблице Российской премьер-лиги, в то время как «Химки» находятся на 13-й позиции.
Ране мы рассказывали, что Григорий Иванов допустил, что Олега Шатова утвердят главным тренером «Урала».