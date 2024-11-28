В серии пенальти матча Кубка России «Урал» выбил «Химки»

В добавленное время второго тайма вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку, и из-за отсутствия замен в ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов. Когда основное время матча закончилось, судья объявил серию пенальти. В воротах «Хиимок» в это время продолжал стоять полузащитник.