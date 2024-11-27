Дюгарри про 0:1 «ПСЖ» с «Баварией»: «Игроки ответственны за поражение, но состав выбирает Энрике. Он, как ван Гал, считает себя гением, но без Месси и Неймара его идеи не работают»

Хорошо, уровень игроков низкий, но кто выбирал этих игроков? Он приложил все усилия, чтобы ушли Неймар и Верратти, он одобрил всех новичков. В «ПСЖ» у тренера никогда не было такой свободы. У него был состав на сотни миллионов евро. Таким тренером был ван Гал [в «Барселоне»]. Они убеждены, что они гении. Это работает у них в голове, но когда нет Месси и Неймара, это не работает", — сказал бывший игрок сборной Франции.