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«Реал» — первый действующий победитель ЛЧ с тремя поражениями на групповом/общем этапе

«Мадрид» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в пятом туре общего этапа.

Источник: Спортс"

Это третье поражение команды Карло Анчелотти в этом сезоне ЛЧ. Ранее «сливочные» проиграли «Лилю» (0:1) и «Милану» (1:3).

«Реал» стал первым действующим победителем Лиги чемпионов с тремя поражениями на групповом/общем этапе.