«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 5-го тура, «Интер» — 2-й, «Барса» — 3-я, «Бавария» — 13-я, «Сити» — 17-й, «Реал» &md

«Интер» с 13 очками занимает 2-ю строчку. В топ-5 также входят «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд, набравшие по 12 очков, и «Аталанта», у которой 11 очков. Далее в таблице располагаются «Байер», «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», «Спортинг», «Брест» и «Лилль» — у всех по 10 очков.