Слот о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом. Мбаппе и Салах, промахнувшись с пенальти, показали, что они тоже люди"

В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.