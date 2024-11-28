Слот о 2:0 с «Реалом»: «Ливерпуль» мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом. Мбаппе и Салах, промахнувшись с пенальти, показали, что они тоже люди"

В сегодняшнем матче каждая из команд не смогла реализовать пенальти — не забили Килиан Мбаппе и Мохамед Салах.
— Играть против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов — особенное чувство. «Ливерпуль» испытывал трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно.
У меня не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Это несложно, потому что он не особо отличается от стиля Юргена [Клоппа].
Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как мы ожидаем. Если бы перед началом сезона я подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас.
Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Я думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом.
В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.
— Насколько важны игроки академии для вашей команды?
— Они важны. Люди всегда говорят, что если ты воспитанник академии, то лучше других знаешь, что это значит для болельщиков. Приятно видеть, как они играют на этой арене против чемпионов Европы.
— Ваша семья приехала поддержать вас…
— Они взяли несколько выходных в школе, чтобы побыть здесь. Они будут на матче с «Ман Сити», но это никак не повлияет на игру! Всегда хорошо, когда семья рядом, потому что не нужно быть сосредоточенным в течение 24 часов… Может быть, 18 часов, — сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.