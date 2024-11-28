Артига о поражении «Химок» от «Урала» по пенальти: «Руденко мог решать исход. После удаления вратаря все уже стало не так, как нужно»

— Конечно, любая хорошая атака начинается с обороны, в первом тайме были определенные упущения. Во втором тайме уже хорошо играли, создавали моменты, была ситуация, когда Руденко мог забивать и решать исход игры, однако не получилось. После удаления вратаря все уже стало не так, как нужно, что привело к такому результату в серии пенальти.