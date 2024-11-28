ФК «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

— Футболисты «Ростова» шагнули в ½ финала Кубка России (Путь РПЛ). Особенно приятно, что ростовчане взяли верх над принципиальным соперником — московским «Спартаком». Более 26 тыс. болельщиков приветствовали команду Карпина, которая показала уверенную игру на «Ростов-Арене». Поздравляю футболистов и тренеров с удачным результатом, ждём ФК «Ростов» в финале! — отметил в своем telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.