ФК «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

Вчера в ответном матче ¼ финала Кубка России по футболу 2024−2025 (Путь РПЛ) ФК «Ростов» на «Ростов Арене» встречался с ФК «Спартак» (Москва) и одержал победу — 2:1 (2:0). Первую встречу ростовчане в гостях также выиграли — 1:0. Об этом сообщает сетевое издание «Чемпионат».
— Егор Голенков с передачи Кирилла Щетинина открыл счет на 19-й минуте, а на 31-й отличился Виктор Мелехин, которому ассистировал Умар Сако, — говорится в сообщении.
На 55-й минуте гости сократили отставание в счете, но на большее их не хватило.
— Футболисты «Ростова» шагнули в ½ финала Кубка России (Путь РПЛ). Особенно приятно, что ростовчане взяли верх над принципиальным соперником — московским «Спартаком». Более 26 тыс. болельщиков приветствовали команду Карпина, которая показала уверенную игру на «Ростов-Арене». Поздравляю футболистов и тренеров с удачным результатом, ждём ФК «Ростов» в финале! — отметил в своем telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.