Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе — финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока

В финал номинации на приз лучшему полузащитнику вышли: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба — «Интер»), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все — «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/ «Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба — «Байер») и Витинья («ПСЖ»).