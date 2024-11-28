Лионель Месси: «Благодарю Бога за то, что свел меня с “Барселоной”. Это особенный клуб, не такой, как другие. Мне посчастливилось быть там»

«Я благодарю Бога за то, что свел меня с “Барселоной”, ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе. Для меня большая гордость быть частью этого клуба и его болельщиком. Это особенный клуб, не такой, как другие. Мне посчастливилось быть там», — сказал бывший нападающий «Барселоны».