Смолов о критике комментаторов: «Именно такая реакция взрослых мужчин говорит о том, что мы недалеки от истины»

— Ваше интервью с Валерием Карпиным вышло резонансным. Вы в том числе затронули тему комментаторов. Как оцените последствия того разговора?
— Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз-таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины.
— Еще и Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» дровишек в костер подкинул.
— Да, Артем любит (смеется).
— Вы смотрели его выступление?
— Нет, только читал.
— Вскрыл нарывы?
— Сложно комментировать. Артем был в своем стиле, выбирает такую манеру и говорит, — заявил нападающий «Краснодара».
Дзюба — «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич.
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно».