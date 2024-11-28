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Смолов о критике комментаторов: «Именно такая реакция взрослых мужчин говорит о том, что мы недалеки от истины»

Ранее в интервью со Смоловым главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций. Позднее Артем Дзюба поддержал точку зрения Карпина.

Источник: Спортс"

— Ваше интервью с Валерием Карпиным вышло резонансным. Вы в том числе затронули тему комментаторов. Как оцените последствия того разговора?

— Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз-таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины.

— Еще и Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» дровишек в костер подкинул.

— Да, Артем любит (смеется).

— Вы смотрели его выступление?

— Нет, только читал.

— Вскрыл нарывы?

— Сложно комментировать. Артем был в своем стиле, выбирает такую манеру и говорит, — заявил нападающий «Краснодара».

Дзюба — «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич.

Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно».