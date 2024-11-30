Гладилин о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Чисто политические трюки. Губернаторы не должны влезать в ту систему, где они не понимают»

"Губернаторы не должны влезать в ту систему, где они не понимают. Это не политика и не бизнес. Людям, далеким от данной сферы, лучше не портить репутацию. Не выходить с разными предложениями, в среде профессионалов выглядящих очень глупо.
Это чисто политические трюки человека, ничего не понимающего в деле«, — сказал экс-игрок “Спартака”.
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы.
«А еще эти премии…» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит.