Экс-голкипер «ПСЖ» Мутье о ротации Сафонова и Доннаруммы: «В команде должны быть основной вратарь и резервный — иначе там будет два плохих вратаря. Матвей не Дасаев»

"Вратари — это уверенность. Я всегда говорил, что в команде должны быть основной вратарь и резервный — иначе там будет два [одинаково] плохих вратаря.
Но вратарь — это действительно особая позиция. Он барометр команды, он может успокоить своих товарищей по команде или повергнуть их в полную панику, если его лихорадит и он сомневается.
На мой взгляд, решение нужно принять в начале сезона и отменить его, только если основной игрок полностью провалится. За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, как сыграл бы Доннарумма. Он [Сафонов] не Дасаев«, — сказал бывший вратарь “ПСЖ” и “Нанси” в интервью L"Equipe.
Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника ? Но потом здорово выручал.