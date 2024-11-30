Экс-голкипер «ПСЖ» Мутье о ротации Сафонова и Доннаруммы: «В команде должны быть основной вратарь и резервный — иначе там будет два плохих вратаря. Матвей не Дасаев»

На мой взгляд, решение нужно принять в начале сезона и отменить его, только если основной игрок полностью провалится. За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, как сыграл бы Доннарумма. Он [Сафонов] не Дасаев«, — сказал бывший вратарь “ПСЖ” и “Нанси” в интервью L"Equipe.