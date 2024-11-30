Митрофанов о недопуске России к отбору на ЧМ-2026: «Реакция негативная. Отстранение изначально было незаконное. Свыше 60% ассоциаций в Европе нас поддерживают»

"Реакция негативная. Решение об отстранении изначально было незаконным. Механизм для участия в отборе на чемпионат мира был один — это переговоры.
Я бы сказал, что большая часть национальных ассоциаций в настоящий момент поддерживает РФС, но есть много моментов, на которые национальные ассоциации повлиять не могут, в том числе визовый режим и логистика. Запрет на уровне органов государственной власти, который в некоторых странах принят.
Свыше 60% всех национальных ассоциаций в Европе нас точно поддерживают, еще процентов 20 не против", — сказал генеральный секретарь РФС.