Защитник «Шахтера» Корниенко о Мудрике в «Челси»: «В 21 год перейти из Украины в АПЛ — невероятное давление на игрока. Он справился, на адаптацию к требованиям нужно бол

— Миша же перешел в Челси в 21 или 22 года. Представьте себе: в 21 год перейти из украинского футбола в АПЛ! Это невероятное давление на молодого игрока. Он молодец, справился, но там требования футбола другие. На адаптацию нужно больше времени.