Защитник «Шахтера» Корниенко о Мудрике в «Челси»: «В 21 год перейти из Украины в АПЛ — невероятное давление на игрока. Он справился, на адаптацию к требованиям нужно бол

— Миша же перешел в Челси в 21 или 22 года. Представьте себе: в 21 год перейти из украинского футбола в АПЛ! Это невероятное давление на молодого игрока. Он молодец, справился, но там требования футбола другие. На адаптацию нужно больше времени.
Моментами он себя показывает, где-то, бывает, выпадает. Но у Михаила есть талант и хорошие игровые качества. Где-то через год-два, я думаю, он не будет иметь таких проблем, — сказал защитник «Шахтера», выступающий в аренде за «Ворсклу», в интервью UkrFootball.