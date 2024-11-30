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Масоэро о русских девушках: «Произвели впечатление, их глаза и лица отличаются, действительно красивые. Мне говорили, что самые красивые в Крыму, но так и не доехал туда»

— Согласны с утверждением, что русские женщины — самые красивые в мире?

Источник: Спортс"

— Возможно, это так. Их главное отличие от остальных женщин — глаза, они очень красивые. Как и в целом их лица, они отличаются, действительно красивые.

Русские девушки произвели на меня впечатление. Одноклубники говорили мне, что самые красивые девушки в Крыму, но я дотуда так и не доехал.

— Женаты?

— Пока нет. Но есть девушка. Когда жил в России, был одинок.

— И последнее. Занимались сексом с русскими девушками?

— Ха-ха, это персональная информация. Ответ на этот вопрос останется со мной, потому что я джентльмен, — отметил экс-защитник «Пари НН».